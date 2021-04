Zembla: spoorwerkers worden al ruim 10 jaar blootgesteld aan gevaarlijk kwartsstof

Sommige spoorwerkers worden al zeker tien jaar lang blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartsstof. Dat blijkt volgens het onderzoeksprogramma Zembla uit vertrouwelijke onderzoeksrapporten die in opdracht van ProRail en de spooraannemers zijn gemaakt.

Kwartsstof kan tijdens werkzaamheden vrijkomen uit de stenen die op de spoorbielzen liggen. Die stenen dempen trillingen, voeren regenwater af en zorgen ervoor dat het spoor in een rechte lijn blijft liggen. ProRail is volgens Zembla verschillende keren geadviseerd om de stenen te vervangen door exemplaren met minder of helemaal geen kwartsstof. Kwarts zit ook in veel producten voor de bouw, zoals beton, tegels en bakstenen.

Reactie ProRail

Tegen de NOS zegt een ProRail-woordvoerder dat het bedrijf na vragen van Zembla heeft geconstateerd dat de regelgeving rond het dragen van stofmaskers niet altijd wordt nageleefd. "Dat moet echt beter. Wij en de spooraannemers hebben dat opnieuw onder de aandacht gebracht bij de spoorwerkers en we blijven dat doen."

Ook benadrukt ProRail dat spoorwerkers geen gezondheidsrisico lopen als ze zich houden aan opgestelde regels, zoals het dragen van een stofmasker als de werkzaamheden dat voorschrijven. Het bedrijf probeert ook om de stenen op afstand te lossen, zodat minder spoorwerkers blootstelling riskeren.