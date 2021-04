GGD schrapt 9000 prikafspraken AstraZeneca • Celstraf voor mishandelen paarden Museumplein

Dat enkele Nederlandse topjudoka's besmet terugkeerden van een trainingskamp in Georgië kwam voor de sporters zelf allesbehalve als verrassing. "We zeiden toen we daar rondliepen wel tegen elkaar: als we hier geen corona oplopen, dan weet ik het ook niet meer", aldus Noël van 't End. In het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken vertelt de wereldkampioen van 2019 dat hij en zijn collega-sporters genoten van de minder strenge regels in Georgië, waar de restaurants en winkels bijvoorbeeld gewoon open zijn.

"Je beseft: dit ga ik niet tien dagen volhouden", zegt Van 't End. "Het was echt apart om in de stad rond te lopen. Het was best druk, dan merk je wel: dit is wel een soort van gevaarlijk. Dat ben je helemaal niet meer gewend." Zelf raakte Van 't End overigens niet besmet.

'We zeiden: als we hier geen corona oplopen, dan weet ik het ook niet meer'