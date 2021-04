'Coronacrisis heeft weinig impact op eredivisie-voetbalclubs' • Meer landen beperken AZ-vaccinaties

In 2020 waren er 80.000 verkeersongelukken. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van de jaren ervoor, blijkt uit gegevens die zijn verzameld door politie, verzekeraas en verkeerskundig ict-bureau VIA.

Hoewel het aantal ongelukken dus met een vijfde afnam, was de daling van het aantal slachtoffers minder sterk. Er vielen in 2020 19.000 gewonden in het verkeer, 10 procent minder dan in voorgaande jaren. Het aantal verkeersdoden schat de politie op 500, enkele tientallen minder dan in eerdere jaren.

Dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers achterblijft, is volgens de politie te verklaren doordat er tijdens het thuiswerken en de lockdowns meer fietsers en wandelaars op de weg waren, ook op andere tijdstippen dan gebruikelijk. Dat leidde tot ongelukken waarbij slachtoffers vielen, vooral in de bebouwde kom.

Minder ongevallen op rustige 'coronawegen', toch veel fietsers en wandelaars gewond