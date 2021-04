Ambassadeur Myanmar komt eigen ambassade in Londen niet meer in

De Myanmarese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk mag zijn eigen ambassade in Londen niet meer in. Hij zegt te zijn buitengesloten door zijn plaatsvervanger, naar verluidt omdat hij tegenstander is van de militaire coup in zijn land.

Ambassadeur Kyaw Zwar Minn heeft recentelijk afstand genomen van de junta die begin februari een staatsgreep pleegde en regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde. De ambassadeur riep onlangs op tot haar vrijlating.

Coup in hartje Londen

Diplomatieke bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat plaatsvervangend ambassadeur in Londen Chit Win het contact met het leger heeft overgenomen en de ambassadeur heeft buitengesloten.

Kyaw Zwar Minn zegt in contact te staan met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken over de ontstane situatie. Hij sprak voor de ambassade met demonstranten. "Dit is mijn gebouw, ik moet naar binnen. Daarom sta ik hier", zei hij tegen Reuters. "Het is een soort coup in hartje Londen."

Na de coup braken in Myanmar demonstraties uit, die met grof geweld worden neergeslagen. Volgens de Assistance Association for Political Prisoners zijn sinds de machtsgreep op 1 februari ruim 550 mensen gedood door het leger. Ongeveer 2750 mensen zijn gevangengenomen of gestraft.