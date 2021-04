Weer rellen in Belfast, premier Johnson spreekt afkeer uit

Pro-Britse relschoppers hebben zich opnieuw misdragen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Een groep jongeren kaapte een bus en stak deze in brand. Ook werd de politie bekogeld met stenen.

Het is sinds afgelopen week onrustig in Belfast. Auto's worden in brand gestoken en tientallen politieagenten zijn gewond geraakt. De pro-Britse relschoppers zijn boos over de douanegrens die na de brexit is ontstaan tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

De protestantse Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP) en de pro-Ierse partij Sinn Féin beschuldigen elkaar ervan olie op het vuur te gooien. Zo zegt de DUP dat relschoppers handelen uit frustratie over het besluit van justitie om partijleden van Sinn Féin niet te vervolgen voor het schenden van coronaregels bij een grote begrafenis afgelopen jaar. Sinn Féin zegt juist dat de houding van de DUP ten opzichte van de douanegrens voor problemen zorgt.

De Britse premier Johnson zegt op Twitter "diep bezorgd" te zijn over de geweldsuitbarsting in Belfast. "Zeker over de aanval op de politie die het publiek en ondernemingen beschermt, de aanval op een buschauffeur en die op een journalist. Meningsverschillen moeten worden opgelost door de dialoog aan te gaan, niet met geweld of criminaliteit."