Chelsea op halve kracht en zonder Ziyech naar 2-0 zege op FC Porto

Zonder zich al te veel in te spannen heeft Chelsea in de kwartfinales van de Champions League prima zaken gedaan. In Sevilla werd de uitwedstrijd tegen FC Porto met 2-0 gewonnen.

Hakim Ziyech droeg daar niet aan bij; hij moest de hele wedstrijd op de bank blijven bij Chelsea.

De wedstrijd werd in Sevilla gespeeld, omdat de Portugese overheid reisbeperkingen en quarantainemaatregelen heeft opgelegd aan reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Eerste kans Chelsea is raak

Porto zette het eerste halfuur druk, maar de opbrengst was mager. Alleen Mateus Uribe stichtte gevaar met een volley. De eerste echte kans van Chelsea was daarna meteen raak: voormalig Vitesse-speler Mason Mount draaide mooi weg van z'n opponent en schoot de bal in de verre hoek.