Boskalis toch begonnen met berging Nederlands schip, tijd dringt

"De situatie is kritiek. Als je niets had gedaan was de kans groot dat het schip op de kust was gelopen", zegt de Boskalis-woordvoerder.

Vanwege het slechte weer voor de Noorse kust was eerder de verwachting dat de bergingsoperatie uitgesteld moest worden naar morgen. Maar omdat het weer iets verbeterde komt het bergingsbedrijf toch al in actie. Bovendien begint de tijd te dringen.

Boskalis is begonnen met de bergingsoperatie van het Nederlandse vrachtschip dat in slecht weer in de problemen raakte voor de kust van Noorwegen. Vier werknemers van het bergingsbedrijf zijn inmiddels aan boord van het schip, de Eemslift Hendrika.

De Eemslift Hendrika is eigendom van Amasus Shipping in Delfzijl. Het vrachtschip was vanuit Bremerhaven in Duitsland op weg naar Kolvereid in Noorwegen.

Zeiljachten en vissersschepen

Het schip is gehuurd door Starclass Yacht Transport, dat schepen vervoert vanuit het Middellandse Zeegebied naar Noord-Europa. In Bremerhaven had het al een deel van de lading gelost. Op het moment dat de Eemslift Hendrika in slecht weer terechtkwam bestond de lading nog uit zeven zeiljachten en vissersschepen. Een van de vissersschepen is van boord gegleden.

Volgens correspondent Rolien Créton is het overboord slaan van een deel van de lading een geluk bij een ongeluk. De Eemslift Hendrika is daardoor minder instabiel geworden.

Boskalis was eerder verantwoordelijk voor het lostrekken van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.