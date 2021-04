Rus blijft kwetsbaar op eigen service en strandt in achtste finales Bogotá

Arantxa Rus is in de achtste finales van het WTA-toernooi in Bogotá blijven steken. De nummer 83 van de wereld, die als derde geplaatst was, verloor op het Colombiaanse gravel met 6-7 (4), 6-2, 1-6 van Nuria Parrizas-Diaz (WTA-171).

Rus boekte dinsdag al een moeizame zege na onder meer vijftien dubbele fouten. Ook ditmaal oogde ze onzeker, met name op haar eigen opslag. De Spaanse had, weliswaar voornamelijk op ITF-niveau, 19 van haar laatste 20 duels gewonnen en speelde juist met vertrouwen en gif.

Rus kende in de tweede set nog wel een sterke fase. Ze liep uit naar 5-0, maar nadat ze de set met enige moeite had gewonnen, lukte er weinig meer.