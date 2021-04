Doelpuntenmachines Ronaldo en Lukaku goud waard voor Juventus en Inter

Tegen Napoli leek het er overigens in eerste instantie niet op dat Ronaldo een gelukkige avond tegemoet ging. Hij begon slecht aan de wedstrijd, door in de tweede minuut een levensgrote kopkans te verprutsen.

Ronaldo staat na 26 wedstrijden in de Italiaanse competitie op 25 goals en lijkt hard op weg zijn totaal van vorig seizoen tenminste te evenaren. In 2019/2020 kwam de superster tot 31 doelpunten, hij heeft nog maximaal negen duels om dat aantal te verbreken.

Ronaldo zette Juventus op het juiste spoor richting een nipte, maar verdiende zege op Napoli (2-1). Lukaku was namens Internazionale goed voor een goal én een assist tegen Sassuolo, dat fel tegengas gaf maar zich toch gewonnen moest geven (2-1).

Ze liggen eerste en tweede in de race om 'capocannoniere' - topscorer van de Serie A - te worden en hebben woensdagavond beiden een zege voor hun ploeg ingeleid: Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku, goalgetters van beroep.

Tegen Sassuolo had Lukaku aan één kans(je) genoeg om Internazionale op voorsprong te zetten. De spits stuurde de bal in de tiende minuut knap met het hoofd naar de verre hoek, uit een voorzet van oudgediende Ashley Young (1-0).

Lukaku staat dit seizoen op 21 doelpunten, vier minder dan Ronaldo. De 27-jarige Belg compenseert dat echter met zijn assists: negen in de Serie A, zes meer dan Ronaldo.

Maar tien minuten later opende de 36-jarige Portugees alsnog de score. Na een goede actie van Federico Chiesa schoot Ronaldo raak: 1-0. Invaller Paulo Dybala schoot in de tweede helft de 2-0 tegen de touwen, kort voor tijd redde Lorenzo Insigne vanaf de penaltystip de eer namens Napoli: 2-1.

Vijf minuten voor tijd bracht Hamed Traorè Sassuolo terug tot 2-1, de Ivoriaan deed dit op aangeven van voormalig sc Heerenveen-middenvelder Filip Djuricic, maar Internazionale trok uiteindelijk de zege over de streep.

Halverwege de tweede helft gaf Lukaku de beslissende pass bij de 2-0. Uit een counter belandde de bal bij de sterke Belg, die vervolgens aanvalsmaatje Lautaro Martínez in staat stelde de 2-0 te maken.

De (sub)topper in Turijn stond aanvankelijk voor 4 oktober op de rol, maar Napoli kwam destijds vanwege een corona-uitbraak in de selectie niet opdagen. Juventus kreeg een 3-0 overwinning toegewezen terwijl Napoli een punt in mindering kreeg.

Napoli tekende tot tweemaal toe vruchteloos beroep aan tegen de straf, maar kreeg eind december alsnog gelijk. Het Italiaanse Olympisch Comité draaide de beslissing terug en bepaalde dat het competitietreffen alsnog moest worden overgespeeld.