Ook in achtste Premier League-duel met Cross weet Van Gerwen te winnen

Een dag na zijn eerste zege in de Premier League heeft Michael van Gerwen ook zijn tweede winst weten te boeken. In Milton Keynes was hij de Engelsman Rob Cross met 7-3 de baas. Na een gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh en een zege op Peter Wright trad Van Gerwen vandaag vol vertrouwen aan tegen de wereldkampioen van 2018. Van de zeven eerdere ontmoetingen met Cross in de Premier League had de Brabander er namelijk nog nooit een verloren. Sterker nog, Van Gerwen wist zeven keer te winnen en gunde de Engelsman in al die partijen telkens maximaal twee legs.

Prestigieus toernooi De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes worden in twee blokken en op één locatie gespeeld. Van 5 tot 9 april en van 19 tot 22 april wordt er gedart in Milton Keynes, zonder publiek. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt.