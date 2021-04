Ook achtste Premier League-duel met Cross trekt Van Gerwen naar zich toe

Michael van Gerwen tijdens zijn partij tegen Rob Cross - PDC / Lawrence Lustig

Een dag na zijn eerste zege in de Premier League Darts heeft Michael van Gerwen ook zijn tweede winst weten te boeken. In Milton Keynes was hij de Engelsman Rob Cross met 7-3 de baas. Na een gelijkspel tegen Dimitri Van den Bergh en een zege op Peter Wright trad Van Gerwen vandaag vol vertrouwen aan tegen de wereldkampioen van 2018. Van de zeven eerdere ontmoetingen met Cross in de Premier League had de Brabander er namelijk nog nooit een verloren. Sterker nog, Van Gerwen wist zeven keer te winnen en gunde de Engelsman in al die partijen telkens maximaal twee legs.

Prestigieus toernooi De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste negen speelrondes worden in twee blokken en op één locatie gespeeld. Van 5 tot 9 april en van 19 tot 22 april wordt er gedart in Milton Keynes, zonder publiek. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt.

Cross deed het dit keer ietsje beter, door drie legs te pakken, maar het was niet genoeg om Van Gerwen enigszins te laten zweten. Die had na een break in de derde leg geen moeite meer om zijn eigen legs te behouden. Na nogmaals de beurt van Cross te breken in de negende leg, was het verzet van de Engelsman helemaal gebroken. Twee keer 180 Met twee keer een maximale score van 180 in de laatste leg legde Van Gerwen de perfecte basis om de wedstrijd met zijn tweede wedstrijdpijl te beslissen. Uiteindelijk kwam hij uit op een gemiddelde van meer dan 107 punten per drie pijlen.

De Belg Dimitri Van den Bergh nestelde zich dankzij een 7-0 zege op de kwakkelende Glen Durrant naast Van Gerwen aan kop van de Premier League. Maar ondanks de klinkende zege kwam het grootste vuurwerk in de laatste partij van de avond. Clayton gooit negendarter De Welshman Jonny Clayton, die al tijden in blakende vorm verkeert, kwam net als Van Gerwen en Van den Bergh op vijf punten door zijn partij tegen José de Sousa met 7-3 te winnen. Hij deed dat mede door in de achtste leg een perfecte beurt af te leveren. Zijn negendarter was de elfde ooit in de geschiedenis van de Premier League.

Voor het toernooi spraken we met Michael van Gerwen, Dimitri Van den Bergh en Gerwyn Price. Bekijk de video hieronder.