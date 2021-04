Woods reed twee keer toegestane snelheid ten tijde van auto-ongeluk

Het eenzijdige auto-ongeluk van golfgrootheid Tiger Woods in februari is veroorzaakt door veel te hard rijden en het verkeerd inschatten van een bocht. Dat stelt de politie van Los Angeles na een onderzoek.

Woods zou mogelijk ook op zijn gaspedaal geduwd hebben in plaats van op zijn rem. Het bloed van de 45-jarige Amerikaan werd niet onderzocht op sporen van drugs of alcohol.

140 kilometer per uur

Sheriff Alex Villanueva liet op een persconferentie weten dat er geen aanklacht komt tegen Woods. De Amerikaan zou ongeveer 140 kilometer per uur hebben gereden op een lange weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan.

Woods liep zwaar beenletstel op toen hij met zijn auto de verhoogde middenberm raakte, twee rijstroken van het tegemoetkomende verkeer overschoot, een boom ontwortelde en over de kop sloeg.