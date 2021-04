Cornald Maas en Sander Lantinga verzorgen commentaar bij Songfestival

Het commentaar bij het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar verzorgd door Cornald Maas en dj Sander Lantinga. De organisatie heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Normaal gesproken nemen Maas en zanger Jan Smit het Nederlandstalige commentaar bij het Songfestival voor hun rekening. Maar omdat Smit dit jaar één van de presentatoren is, mag Radio 538-dj Sander Lantinga het eenmalig van hem overnemen.

Leukste vakantiebaantje ooit

Lantinga zit al een paar jaar in een Songfestival-commissie bij AVROTROS en is een groot fan van de liedjeswedstrijd. "Zeker omdat dit jaar het festival in Nederland wordt georganiseerd en het eenmalig is, vind ik dit het leukste vakantiebaantje ooit", aldus Lantinga.

Het Eurovisie Songfestival vindt in mei plaats in Rotterdam. Op 18 en 20 mei zijn de halve finales en op 22 mei wordt de finale uitgezonden. Vorige week werd duidelijk dat er alsnog publiek bij het evenement wordt toegelaten. Per show zijn maximaal 3500 mensen welkom en ze moeten een negatieve coronatest laten zien.