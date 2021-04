12.000 fans in de Arena is het 'beginpunt' voor De Jong, die hoopt op meer - NOS

Gijs de Jong, toernooidirecteur van de EK-duels in Amsterdam, spreekt van 'een heugelijke dag'. Voetbalbond KNVB heeft een plan gepresenteerd waarbij minstens 12.000 fans op de tribunes kunnen zitten bij de drie groepswedstrijden en de achtste finale van het EK in de Johan Cruijff Arena.

De Jong hoopt dat dat aantal, wanneer de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt afnemen, nog fors oploopt. "Daar hoop ik nog steeds op. 12.000 is een mooi begin", zegt hij.

"Nederland-Letland werd met 5.500 mensen gespeeld, dit is het dubbele. We gaan de komende weken hard werken om te kijken of we naar de 20.000 of 30.000 toe kunnen gaan. Dat zou natuurlijk geweldig zijn."

Ontwikkeling van het virus

Toch is het ook mogelijk dat er minder dan 12.000 mensen op de tribunes zitten bij de duels van het Nederlands elftal tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.

"Als het virus zich op een andere manier ontwikkelt, kan alles veranderen", is De Jong realistisch. "Zoals het er nu naar uitziet, zijn we in juni uit de huidige situatie, deels door het vaccineren en de zomer die eraan komt. Daar is deze beslissing op gebaseerd."