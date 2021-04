Arbitragehof bevestigt dopingstraf Russische atleten, olympische titels blijven staan

Het onderzoek naar dopinggebruik onder Russische topatleten in 2016 hebben geresulteerd in forse schorsingen van onder anderen voormalig olympisch kampioenen Andrej Silnov (36) en Natalja Antjoech (39). Beiden zijn voor vier jaar geschorst, zo maakte het Arbitragehof voor de Sport (CAS) woensdag bekend.

Hoogspringer Andrej Silnov won olympisch goud in 2008 (Beijing) en Natalja Antjoech won in 2012 olympisch goud op de 400 meter horden (Londen) en zilver op 4x400 meter in 2004 (Athene).

Die gouden medailles blijven in hun bezit, aangezien het onderzoek zich richtte op dopinggebruik in 2016. Antjoech kwam in juni 2016 voor het laatst uit in een officiële wedstrijd, Silnov sprong een maand later zijn laatste wedstrijd.

Silnov werd later vice-president bij de Russiche atletiekbond, maar trad in 2019 terug nadat het dopingonderzoek geopend was.