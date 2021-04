Kabinet wil terrassen open en einde avondklok op 21 april als cijfers het toelaten

Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok zou op die datum geschrapt kunnen worden.

De versoepelingen hangen wel af van de ontwikkeling van het aantal. besmettingen. Het besmettingscijfer - dat de afgelopen dagen daalt - mag de komende tijd niet weer te veel omhooggaan.

Het kabinet heeft het plan dinsdag in de MCC besproken, de ministeriële commissie coronabestrijding. Ook het Veiligheidsberaad met de burgemeesters heeft zich erover gebogen.

Handen wassen

Het plan is om in een aantal stappen de meeste maatregelen te versoepelen in de richting van een zomer zonder strenge coronamaatregelen. De basisregels, zoals de anderhalve meter afstand, veelvuldig handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven van kracht. Andere versoepelingen in het plan zijn het openen van de hogescholen en universiteiten, de naschoolse opvang en het verder openen van het voortgezet en het middelbaar onderwijs.

Duidelijkheid

Het kabinetsplan ligt nu bij de deskundigen van het Outbreak Management Team. Die moeten kijken of het verantwoord is. Zondag praten de ministers erover in het Catshuis en dan zouden de versoepelingen op dinsdag 13 april worden aangekondigd. Dan moet er ook meer duidelijkheid komen over de volgorde van de beoogde versoepelingen. Het kabinet wil, zeggen Haagse bronnen, beginnen met maatregelen in de openlucht, zoals de terrassen, omdat buiten minder bestemmingsgevaar is.

Het kabinet wil de vaccinatiecijfers, naast de besmettingscijfers, een grotere rol geven.