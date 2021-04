6409 nieuwe besmettingen, daling zet vooralsnog door

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6409 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 831 meer dan gisteren, maar gemiddeld gaat het aantal positieve coronatests juist omlaag. Afgelopen week werden gemiddeld 6701 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 10 procent vergeleken met de zeven dagen daarvoor.

We moeten terug naar de eerste golf voor een dergelijke hoge bezetting van de intensivecareafdelingen. Maar het gaat wel om een stijging die was voorzien: voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk denkt nog altijd dat het totale aantal covidbedden deze maand gaat pieken op 2900. Dat kunnen de ziekenhuizen volgens hem aan, al heeft het wel consequenties voor de overige zorg.

In de ziekenhuizen blijft de bezetting toenemen en dat zal ook bij een voortdurende daling van de besmettingen waaarschjnlijk nog weken het geval blijven. Er liggen nu 2558 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2498), van wie 776 op de IC (gisteren: 750), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Een al even constante lijn is te zien in de daling van het aantal overleden. Bij het RIVM werden het afgelopen etmaal 23 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 20. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 19 doden per dag, tegen 24 doden per dag een week eerder.

Die daling houdt onder meer verband met de vaccinatie van ouderen. Dat blijkt ook uit het nog steeds dalende aantal verpleeghuizen met covidbesmettingen. In geen leeftijdsgroep is de daling van het aantal besmettingen zo sterk als bij de 80-plussers.