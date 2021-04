Wiebes en Philipsen winnen winderig sprintersbal Scheldeprijs, Bol redt het niet

Fabio Jakobsen won de Scheldeprijs in 2018 en 2019, Caleb Ewan was vorig jaar de snelste.

De Scheldeprijs wordt vanwege het vlakke parcours ook wel het officieuze WK voor sprinters genoemd. De laatste tien edities werden beslist in een massasprint in het Belgische Schoten.

De omstandigheden waren vooral 's ochtends bar. Vanwege het slechte weer werd de ploegenpresentatie voor de start in Terneuzen zelfs geschrapt. De harde wind zorgde bij de mannen voor een nerveuze koers met meerdere valpartijen, waardoor het peloton meerdere keren in stukken brak.

Sinds 2018 start de Scheldeprijs in Zeeland (met uitzondering van het afgelopen coronajaar), waar de wind ook een rol kan spelen. Dat gebeurde ook in deze editie, die onder strenge voorwaarden deels in Nederland mocht plaatsvinden.

Met nog zeventig kilometer te gaan vormde zich een elitegroep van 29 renners, met daarin onder anderen topfavoriet Sam Bennett, drievoudig winnaar Mark Cavendish, Philipsen, Pascal Ackermann en Giacomo Nizzolo.

Ook Nederlanders Cees Bol, Danny van Poppel, Jan-Willem van Schip, Luc Bugter en Piotr Havik zaten vooraan.

Waar kanshebbers als Alexander Kristoff en Tim Merlier de slag hadden gemist, wist Bennett zich in een zetel met vier ploeggenoten in de eerste groep. Philipsen had er echter ook twee en in de sprint kozen zij de beste lijn.

Bennett en Cavendish, die in 2013 voor het eerst de Scheldeprijs won, waren de eerste verliezers. Van Poppel sprintte als beste Nederlander naar de vierde plaats. Bol kon geen vuist maken en werd twintigste.

Eerste zege voor Wiebes

De vrouwenkoers startte in Schoten, waar na een lokale omloop ook gefinisht werd. In de sprint kwam topsprintster Wiebes pas laat op kop. De 22-jarige renster van DSM hield de Deense Emma Norsgaard van Movistar en de Italiaanse Elisa Balsamo van Valcar maar net achter zich.