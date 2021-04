Na acht maanden is 'Sarina-plus' nog steeds niet gevonden: 'Of dat raar is? Tja...'

Sarina Wiegman vertrekt na de Olympische Spelen bij Oranje - ANP

Wie wordt de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen? Die vraag is, ruim drie maanden voor het vertrek van Sarina Wiegman, nog niet beantwoord. De vacature in Zeist staat al bijna acht maanden open, tot grote verbazing van NOS-voetbalanalist Leonne Stentler: "Stel, dit was bij de mannen gebeurd. Dan was de wereld te klein, toch?" In augustus vorig jaar maakte Wiegman bekend dat ze na de Olympische Spelen van deze zomer bij de Engelse ploeg aan de slag gaat als bondscoach. Sindsdien is de KNVB op zoek naar een opvolger van de zo succesvolle coach die Oranje naar de Europese titel (2017) en de WK-finale (2019) leidde. 'Sarina-plus' Jan-Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB, legde de lat dan ook hoog: "Een Sarina-plus. Iemand die Sarina kan overtreffen, die het vrouwenvoetbal goed begrijpt", zo schetste Van der Zee het profiel voor de nieuwe bondscoach in december. De KNVB-directeur sprak daarbij ook de wens uit om begin 2021 de zoektocht af te kunnen sluiten. Dat is in ieder geval niet gelukt. "Vanaf het begin heeft de KNVB gezegd dat het een moeilijke zoektocht zou zijn en dat kwaliteit boven snelheid gaat. Dat nemen ze dus heel letterlijk", zei aanvoerder Sari van Veenendaal dinsdag, met een kwinkslag, vanuit Marbella.

Sari van Veenendaal en Sarina Wiegman bij een persconferentie tijdens het WK in 2019 - ANP

Stentler vindt het vooral kwalijk dat de zoektocht zo lang duurt. "De ploeg heeft de focus op iets heel belangrijks, de Olympische Spelen, en nu is dit nog niet gereld. Dit had voor deze interlandperiode echt geregeld moeten zijn." Van Veenendaal: "Het is niet dat het ons constant bezig houdt, maar het is wel een thema. Feit is dat over drie maanden een heel mooie periode stopt en dat er dan iets nieuws begint. Op dit moment weten we nog niet hoe dat ingevuld wordt." "Of dat raar is? Tja, raar, raar... Als team wil je natuurlijk het liefste duidelijkheid hebben. Maar de KNVB beslist; zo werkt het gewoon. Wij werken toe naar de Spelen, daar ligt onze focus op. Zodra de KNVB een opvolger heeft, brengen ze dat naar buiten. Dat zal binnen nu en drie maanden moeten gebeuren", aldus de keepster van Oranje. Spelersgroep informeren Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de spelersgroep en staf deze week in Spanje worden bijgepraat over de status van de zoektocht. Al sinds augustus zingt de naam van Jessica Torny rond als voornaamste kandidaat. De trainster van de Oranjevrouwen onder 19 is een van de vier Nederlandse vrouwen, naast Wiegman, Vera Pauw en Hesterine de Reus, met de juiste papieren voor de klus.

Jessica Torny wordt al sinds augustus genoemd als kandidaat-bondscoach - Pro Shots

Het Parool schreef afgelopen weekend echter dat Torny bij de bond heeft aangegeven dat ze zichzelf nog niet als 'Sarina-plus' ziet. "Als je haar echt als eerste optie ziet, dan ga je toch zorgen dat ze zich comfortabel voelt? Ik snap dat echt niet. Wie is Sarina-plus überhaupt? Sarina over 10 jaar?", zegt Stentler, die de werkwijze van de bond niet goed kan volgen. Arjan Veurink, assistent onder Wiegman, werd ook gezien als mogelijke opvolger, maar hij heeft niet de juiste papieren en besloot om Wiegman te volgen naar Engeland. Jill Ellis, de Amerikaanse bondscoach die in 2019 wereldkampioen werd met de VS, stond ook hoog op de lijst van de KNVB. Zij heeft inmiddels een contract getekend bij Sacramento. De spelersgroep had in eerste instantie haar voorkeur uitgesproken voor een Nederlandse coach.

Quote In de wereld van het vrouwenvoetbal zou je op je knieën moeten gaan om deze ploeg te mogen trainen. Leonne Stentler

"Ik denk dat ze zich heel erg in de vingers hebben gesneden door eerst alleen naar Nederland te kijken, omdat de speelsters daar een voorkeur voor hadden. Terwijl je eigenlijk weet dat je in Nederland maar keuze hebt uit vier vrouwen. En dan zijn je andere opties mensen uit het mannenvoetbal, die daar blijkbaar toch niet om zitten te springen", aldus Stentler. Van der Zee liet in Het Parool namelijk ook doorschemeren dat coaches uit het mannenvoetbal huiverig zijn om de vicewereldkampioen te gaan leiden. "Dat vind ik wel verbazingwekkend, maar ook weer niet. Het is ook een beetje een angstig, conservatief wereldje natuurlijk. In de wereld van het vrouwenvoetbal is dit een fantastisch team en zou je op je knieën moeten gaan om deze ploeg te mogen trainen."

Oefenduels tegen Spanje en Australië De Oranjevrouwen bereiden zich deze week onder de Spaanse zon voor op de Olympische Spelen. Vrijdag staat er een oefeninterland tegen Spanje op het programma. Op dinsdag 13 april speelt Oranje nog een oefenduel, in Nijmegen tegen Australië.