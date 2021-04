'Vaccinmakers lieten man-vrouwverhouding bijwerkingen niet zien'

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door mannen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb 26.000 meldingen zijn binnengekomen van in totaal 152.000 bijwerkingen. Van de melders was 86,6 procent vrouw. Mogelijk omdat er tot nu toe veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd, meldt Investico.

Investico bekeek alle klinische proeven van vijf coronavaccins - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Spoetnik V en Janssen - zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als The Lancet en Nature. Niet één daarvan rapporteerde de opgetreden bijwerkingen naar sekse.

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins splitsten hun gepubliceerde onderzoeksdata over bijwerkingen niet uit naar sekse. Mede daardoor is het onduidelijk of er verschillende bijwerkingen optreden bij mannen en vrouwen. Dat concludeert Investico, een onderzoeksplatform waarmee Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer samenwerken.

Volgens Investico treffen ernstige bijwerkingen tot nu toe vooral vrouwen. De combinatie van trombose met een lage hoeveel bloedplaatjes die momenteel in verband wordt gebracht met het vaccin van AstraZeneca bijvoorbeeld. Van de vijf meldingen die het Lareb hierover kreeg, ging het in alle gevallen om vrouwen van tussen de 25 en 65 jaar.

Chahinda Ghossein, cardioloog in opleiding bij Maastricht UMC, deed eerder onderzoek naar sekseverschillen bij een coronabesmetting. Zij noemt het jammer dat de vaccinmakers het verschil in bijwerkingen tussen mannen en vrouwen niet hebben gerapporteerd. "Het is belangrijk om te weten welke groepen een hoger risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dan is geslacht heel duidelijk een kenmerk om te onderzoeken."