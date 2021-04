Voetbalstadion Maracana toch niet vernoemd naar voetballegende Pelé

Als voetballer was Pelé voor de Brazilianen weinig meer dan een halfgod. Op 80-jarige leeftijd lijkt Edson Arantes do Nascimento, zoals zijn naam bij de burgerlijke stand luidt, iets van zijn glans te hebben verloren. Onder druk van de publieke opinie is het wetsvoorstel om het beroemde stadion Maracanã in Rio de Janeiro om te dopen tot Estádio Rei Pelé (Koning Pelé Stadion) ingetrokken.