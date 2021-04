KNVB en overheid: vooralsnog minimaal 12.000 fans bij EK-duels in Amsterdam

Het EK, dat vorig jaar wegens de coronacrisis werd uitgesteld, wordt vanwege het zestigjarig jubileum van de titelstrijd in twaalf landen gespeeld. Amsterdam is één van de speelsteden. Oranje treft in de Arena Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Op 26 juni vindt het duel in de achtste finales van het toernooi plaats.

In Amsterdam staan vier EK-duels gepland: naast de drie groepswedstrijden van Oranje wordt er ook nog een duel in de achtste finales gespeeld. Voor dat duel geldt hetzelfde aantal bezoekers.

Bij de drie groepswedstrijden van het Nederlands voetbalelftal tijdens het Europees kampioenschap kunnen vooralsnog minimaal 12.000 fans aanwezig zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni kan het aantal bezoekers in de Johan Cruijff Arena nog oplopen, maar ook afnemen als de situatie verslechtert. Deze afspraak hebben KNVB, het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam gemaakt.

Woensdag 7 april moesten de betrokken speelsteden aan de Europese voetbalbond UEFA laten weten of er bij de wedstrijden publiek aanwezig kan zijn. De Europese voetbalbond had bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin laten weten dat lege stadions geen optie waren. In het scenario dat nu bij de UEFA is ingediend wordt uitgegaan van op zijn minst 25 procent van de netto capaciteit van de Johan Cruijff Arena.

Alle bezoekers die straks aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de dan geldende veiligheidsprotocollen. De fans krijgen pas toegang op vertoon van een bewijs van een negatieve coronatest. Vorige week werd bij de interland Nederland - Letland in de Arena geëxperimenteerd met 5.000 fans op de tribunes.

Stopknop

Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken die zijn gedaan in voetbalstadions (de zogeheten Fieldlab-experimenten) en de epidemiologische situatie in juni bekijken de KNVB, het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam of het mogelijk is de bezetting op te schalen. Als de situatie rond het coronavirus in juni slechter is dan ingeschat, kan het aantal ook naar beneden worden bijgesteld. Daarvoor is een zogenoemde 'stopknop' in het protocol opgenomen.

Gijs de Jong, toernooidirecteur in Nederland van Euro2020, is blij met het besluit. "Geweldig dat we op koers liggen voor een EK voetbal met publiek. Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Fantastisch dat de minister en de burgemeester van Amsterdam er ook vertrouwen in hebben dat een EK met publiek in juni op een veilige, verantwoorde en feestelijke manier kan plaatsvinden."