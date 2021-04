Ten Hag: 'Geblesseerde Stekelenburg snel terug, maar donderdag nog onzeker'

Maarten Stekelenburg - ANP

Het is nog niet duidelijk of Maarten Stekelenburg donderdag het doel van Ajax kan verdedigen tegen zijn oude club AS Roma. De doelman raakte zondag aan zijn knie geblesseerd in de warming-up voor het duel met sc Heerenveen, waarin hij werd vervangen door Kjell Scherpen. Trainer Erik ten Hag verwacht de keeper hoe dan ook snel terug: "Het is geen langetermijnprobleem." Met Scherpen onder de lat won Ajax met 2-1 in Friesland. Maar de jonge Drent oogde niet zo zeker als de 38-jarige Stekelenburg, die aan zijn tweede jeugd bezig is in Amsterdam en zelfs weer werd opgeroepen voor Oranje. Bekijk hieronder de voorbeschouwing op Ajax-Roma met trainer Erik ten Hag:

Ten Hag: 'Ook als we niet goed spelen, weet deze ploeg te winnen' - NOS

Roma betaalde Ajax tien jaar geleden ruim zes miljoen euro voor Stekelenburg, die twee seizoenen in de Italiaanse hoofdstad actief zou zijn. De keeper ondergaat op dit moment nog een aantal tests, woensdagavond wordt de knoop doorgehakt of hij kan meespelen. Schuurs vraagteken, Klaiber vader Ajax kan donderdag tijdens het duel in de Europa League geen beroep doen op Daley Blind en Noussair Mazraoui. Ook de niet speelgerechtigde Sébastien Haller en de geschorste André Onana ontbreken. Perr Schuurs is nog een vraagteken, net als Sean Klaiber die vader is geworden. Ten Hag: "Laten we hopen dat ze er allemaal morgen weer bij zijn." Nicolás Tagliafico, David Neres, Devyne Rensch en Schuurs kunnen zich tijdens het thuisduel van Ajax geen kaart meer permitteren. Ze zijn geschorst voor de return van volgende week donderdag in de Italiaanse hoofdstad als ze door de Russische scheidsrechter Sergej Karasev bestraft worden. Geen Karsdorp Bij tegenstander AS Roma is oud-Feyenoorder Rick Karsdorp niet van de partij vanwege een schorsing. Henrikh Mkhitaryan kampt met een blessure. Ten Hag vindt echter dat de club genoeg sterren in zijn selectie heeft om dat te compenseren. "Het is belangrijk om achterin de nul te houden", aldus Ten Hag over het eerste kwartfinaleduel.