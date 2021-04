Kustwacht lokaliseert boven Wadden twee verloren containers van schip

Twee andere containers zijn ook losgeraakt en dreigen eveneens overboord te gaan. Om 14.00 uur was de bemanning nog bezig om een van die containers vast te zetten. "De andere container staat nog wankel", meldde de Kustwacht toen.

De Kustwacht heeft ten noorden van de Wadden twee containers in zee zien drijven. Die zijn afkomstig van de Baltic Tern, het schip dat vanmorgen meldde dat er vijf containers overboord waren geslagen: drie containers met droge goederen, een lege container en een container met aceton.

Het bijna 170 meter lange schip voer op het moment dat de containers overboord gingen ruim 27 kilometer ten noorden van Ameland. Het was vanuit Duitse wateren op weg naar Rotterdam.

Schip bij Vlieland

Gisteren kwam er ten noorden van Vlieland ook al een schip in de problemen. Door een vastzittend roer draaide het containerschip Escape rondjes. De Escape kon door een sleper naar een veilige positie worden gebracht. Dat schip heeft geen containers verloren. Als het weer stabiel genoeg is, wordt de Escape naar Rotterdam gesleept.

De Waddenvereniging riep het kabinet gisteren op om eindelijk werk te maken van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om de zuidelijke route boven de Waddeneilanden in stormachtige omstandigheden te sluiten. De Waddenvereniging vindt het risico op een nieuwe milieuramp onaanvaardbaar.

De OVV rapporteerde over de ramp met containerschip MSC Zoe. Dat schip verloor in januari 2019 honderden containers, toen het van Portugal onderweg was naar Bremerhaven. Plastic korrels uit die containers spoelden onder meer aan op Ameland en Schiermonnikoog.