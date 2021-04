Chaotisch trainingskamp in Georgië: judo-equipe keert besmet terug naar Nederland - NOS

De Nederlandse judoploeg is met meerdere positieve coronagevallen teruggekeerd uit Georgië. De equipe, met onder meer Henk Grol, Marhinde Verkerk en Kim Polling, was daar voor een internationaal trainingskamp. Wie er positief zijn maakt de judobond niet bekend.

Nadat er meerdere positieve gevallen aan het licht kwamen is er meteen gehandeld, maar zonder succes. "Toen die positieve testen er waren zijn wij de mat niet meer op gegaan en meteen teruggekeerd. Maar helaas met positieve gevallen", zegt manager topsport van de judobond Pascal Bakker.

Chaos troef

Dat het coronavirus zich verspreidde in het trainingskamp verrast Bakker niet. Er golden strenge regels, maar die werden nauwelijks nageleefd. "De organisatie en de mensen droegen minder mondkapjes en er werd minder afstand gehouden."

Toch heeft de Nederlandse ploeg zich ook laten verleiden. "Er was minder restrictie als het gaat om terrassen en restaurants. Onze sporters en coaches vertonen dan menselijk gedrag en gingen daar in mee."

Deelname aan de Europese kampioenschappen, van 16 tot en met 18 april in Lissabon, is volgens Bakker niet in gevaar.