Monnik na vier dagen uit ondergelopen grot Thailand gered

Duikers hebben een boeddhistische monnik na vier dagen uit een ondergelopen grot in Thailand gered. De 46-jarige monnik ging de grot in de noordelijke provincie Phitsanulok in om te mediteren. Hij werd overvallen door hevige regenval.

De regen zorgde ervoor dat het waterpeil in de grot steeg waardoor de ingang blokkeerde. De monnik bracht zichzelf in veiligheid op hoger gelegen grond in de grot, zegt het hoofd van de rampendienst. Veel Thaise grotten hebben altaren op plekken die als heilig worden beschouwd.

De monnik doet elk jaar in april een bedevaart vanuit een andere provincie naar deze grot. Toen hij na de regenval niet terugkeerde, maakten dorpsbewoners zich zorgen en schakelden de hulpdiensten in.

Honderden reddingswerkers, onder wie duikers, artsen en andere specialisten, verzamelden zich bij de grot. Zeven duikers gingen naar binnen. De monnik werd vervolgens naar buiten begeleid. Ze moesten onder water een afstand van ongeveer twaalf meter afleggen.

Voetballertjes in 2018

Het vastzitten en succesvol redden van de man doet denken aan de reddingsoperatie van een groep van twaalf jonge voetballers en hun 25-jarige coach.

Zij zaten in 2018 meer dan twee weken vast in de Tham Luang-grotten, eveneens in het noorden van Thailand. Een team van internationale grotduikers en Thaise militairen lukte het uiteindelijk om de jongens en hun coach te redden.