Kamer wil voorzitter die pal staat voor controletaak • Arib: opdracht om ervaring in te zetten

Als Vera Bergkamp (D66) voorzitter van de Tweede Kamer wordt, wil ze dat de agenda van de Kamer een stuk minder onvoorspelbaar wordt. Nu is het nog vaak zo dat er op het laatste moment veranderingen komen in de agenda, waardoor Kamerleden gedwongen zijn tot laat in de avond of soms tot diep in de nacht in Den Haag te blijven.

De laatste jaren is het vaak voorgekomen dat er 's avonds laat nog een hoofdelijke stemming was, waarbij alle Kamerleden aanwezig moeten zijn. Dat zou alleen moeten gebeuren als het echt niet anders kan, vindt Bergkamp. "Er is altijd weer een volgende dag", zei ze. Ze wil er strenger op gaan toezien dat er meer op vaste tijden wordt vergaderd, al wil ze niets afdoen aan het recht van ieder Kamerlid om een hoofdelijke stemming aan te vragen.

Ze noemde zichzelf verbindend, een teamplayer en vasthoudend. "Ik ben geen lammetje, ook niet echt een leeuw, maar toch zeker iets ertussenin." Om de controletaak van de Kamer te versterken wil ze meer investeren in de ambtelijke ondersteuning van Kamerleden.