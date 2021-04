Kamer wil een voorzitter die pal staat voor controletaak • Bosma valt voor Denk, Volt en BIJ1 meteen af

De PVV heeft een sterk vermoeden dat het feit dat Vera Bergkamp (D66) zich heeft gekandideerd het resultaat is van politieke koehandel tussen D66 en de VVD. Volgens Kamerlid Markuszower hebben D66-leider Kaag en VVD-voorman Rutte over de kandidatuur overlegd. Kaag zei gisteren in het debat over de formatie dat zij alleen bij Rutte had gemeld dat Bergkamp zich mogelijk zou kandideren.

Maar Markuszower denkt dat er een afspraak is gemaakt dat de VVD op Bergkamp zal stemmen. "Dan moet je niet verbaasd zijn dat je een tandeloze voorzitter krijgt." Volgens hem zou PVV-kandidaat Bosma juist een "kundige en erudiete voorzitter" zijn.

SP'er Leijten wilde van Markuszower weten wat Bosma zou zeggen als hem bij een werkbezoek aan een school door een Marokkaans jongetje zou worden gevraagd of hij later zou mogen stemmen. De PVV wil het stemrecht afnemen van mensen met een dubbele nationaliteit. Volgens Markuszower is Bosma een professional en kan hij prima het onderscheid maken tussen PVV-standpunten en zijn taak als voorzitter. "Wat hij zou antwoorden moet u aan de heer Bosma vragen."