Kluivert waarschuwt Ajax: 'AS Roma is wel wat tegenstand gewend'

Als er iemand op het puntje van zijn stoel zit voor het Europa League-treffen van donderdagavond tussen Ajax en AS Roma, dan is het Justin Kluivert wel. De aanvaller speelde voor beide clubs. Hij staat zelfs officieel nog onder contract bij de Romeinen, die hem op dit moment verhuren aan RB Leipzig.

"Ajax heeft serieus kans", denkt Kluivert. "Het wordt een mooie strijd. Het ligt eraan wat voor dag het team heeft..."

Roma heeft het voordeel dat het in een wat sterkere competitie actief is, ook al is het elftal de laatste weken zoekende naar zijn vorm. "Ze zijn wel wat tegenstand gewend. Roma heeft gewoon heel veel kwaliteit. Henrikh Mkhitaryan (door een blessure overigens niet van de partij in Amsterdam, red.) en Edin Dzeko zijn hele goede spelers."

Geen Karsdorp

De Romeinen waren in de vorige ronde zowel thuis als uit te sterk voor Sjachtar Donetsk, halvefinalist van vorig seizoen. Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp liep in de return een gele kaart op, waardoor hij het duel in de Johan Cruijff Arena vanwege een schorsing mist. Een aderlating, volgens Kluivert. "Karsdorp speelt daar heel goed."

Doordat beide teams elkaar weinig ontlopen, durft hij zich niet aan een voorspelling te wagen toen hij tijdens het trainingskamp met Jong Oranje alvast vooruitblikte op de confrontatie. "Ik zou het echt niet kunnen zeggen nu."