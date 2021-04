Brand gesticht in Poolse kledingzaak Rotterdam

Bij een Poolse kledingzaak in de Rotterdamse Tarwewijk is gisteren brand uitgebroken. De politie zegt dat sprake is van brandstichting.

Omwonenden zagen kort na het ontstaan van de brand twee mannen wegrennen. Een van hen had een kleine, gele jerrycan bij zich en de andere een glazen fles, meldt de politie.

Buurtbewoners ontdekten het vuur in de winkel aan de Katendrechtse Lagedijk en hebben dit met water geblust, meldt Rijnmond. De politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden.

De brandstichting leidt tot onrust in Rotterdam. Het is niet de eerste keer dat Poolse winkels worden bedreigd, beschoten of in brand worden gestoken. Bij meerdere Poolse supermarkten zijn de afgelopen maanden incidenten geweest.

In Rotterdam werd vorige maand nog een Poolse supermarkt twee avonden op rij beschoten. In die zaak is een 21-jarige Rotterdammer opgepakt.