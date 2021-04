Oekraïne wil NAVO-lidmaatschap voorbereiden, ingetogen reactie VS

De Amerikaanse regering heeft met weinig enthousiasme gereageerd op het verzoek van Oekraïne om lidmaatschap van de NAVO mogelijk te maken. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land toegang krijgt tot een speciaal NAVO-programma voor landen die graag willen toetreden tot het Europees/Amerikaanse militaire bondgenootschap.

De afgelopen dagen nemen de spanningen in Oost-Oekraïne weer toe en volgens Zelensky is een NAVO-lidmaatschap de enige weg naar vrede in zijn land. Bovendien zou het een duidelijk signaal naar Rusland zijn, dat de separatisten in het oosten steunt.

De woordvoerder van Amerikaanse president Biden zei dat de Oekraïners al langer de wens hebben om NAVO-lid te worden en dat de Amerikaanse regering daar ook met hen over spreekt. "Maar alleen de NAVO gaat over een lidmaatschap."

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de deur naar de NAVO altijd open voor landen die de lat halen, maar is Oekraïne nog niet zover. "Er moeten nog hervormingen worden doorgevoerd om een meer stabiel, democratisch, welvarend en vrij land te bewerkstelligen." Het Pentagon op zijn beurt benadrukte dat de NAVO in 2018 al heeft besloten dat Oekraïne lid zal worden van het bondgenootschap, maar wijdde verder niet uit.

Zelensky benadert NAVO-leiders

President Zelensky deed zijn oproep de afgelopen dagen persoonlijk aan verschillende NAVO-leiders, onder wie secretaris-generaal Stoltenberg. Die bracht de grote zorgen over van het bondgenootschap over de militaire activiteiten van Rusland.

De NAVO blijft nauw samenwerken met Oekraïne, twitterde Stoltenberg: