Arkansas verbiedt als eerste staat behandelingen voor minderjarige transgenders

De meerderheid die nodig was om het veto te verwerpen, werd eenvoudig bereikt. In het Huis stemden 72 kamerleden voor en 25 tegen, in de Senaat waren dat er 25 tegen 8. De wet treedt op zijn vroegst eind juli in werking. De burgerrechtenbeweging American Civil Liberties Union heeft al gezegd dat het van plan is de maatregel voor die tijd aan vechten.

Arkansas is de eerste Amerikaanse staat die bij wet behandelingen en operaties verbiedt voor zijn minderjarige transgender inwoners. De gouverneur van Arkansas had zijn veto gebruikt om de omstreden wet tegen te houden, maar een Republikeinse meerderheid in het parlement van de staat heeft dat veto nu verworpen.

Door de wet mogen artsen transgender jongeren onder de 18 jaar niet meer opereren of behandelen met bijvoorbeeld hormonen en puberteitsremmers. Gouverneur Asa Hutchinson noemde de wet "te breed en extreem". Hij omschreef het voorstel als een "product van de cultuuroorlog in de VS" en pleitte voor meer tolerantie.

Volgens Hutchinson zou er met de wet een "nieuwe standaard" gecreëerd worden als het gaat om inmenging in het gezag van artsen en ouders "die zich bezighouden met een van de meeste complexe en gevoelige kwesties van jonge mensen".

Volgens de Human Rights Campaign, de grootste organisatie die opkomt voor lhbti-rechten in Amerika, zijn er in de VS meer dan 100 wetsvoorstellen ingediend die gericht zijn op de transgendergemeenschap. Vergelijkbare wetgeving met betrekking tot behandelingsverboden zoals in Arkansas worden overwogen in ten minste twintig staten.