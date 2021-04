Problemen door winterse neerslag, files van tientallen kilometers

Later in de ochtend ontstonden ook op andere plekken lange files, onder meer op de A50, tussen Eindhoven en Oss, en A58, tussen Breda en Eindhoven.

Er stond even voor 08.00 uur al ruim 300 kilometer, met een paar hele lange files. Vroeg in de ochtend waren de grootste problemen op de A27, tussen Gorinchem en Utrecht, en de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Daar stond op enig moment 39 kilometer file, waardoor automobilisten ruim 5 kwartier vertraging hadden. Die vertragingen werden veroorzaakt door spoedreparaties na ongelukken.

Vanuit het noordwesten trok een sneeuwgebied over het land. Vooral in het oosten, midden en zuiden viel (natte) sneeuw. Op sommige plaatsen viel zo'n 5 centimeter. Gisteren werd code geel door het KNMI afgekondigd. Dat zou eigenlijk tot 07.00 uur duren, maar werd een groot deel van het land verlengd. Inmiddels geldt code geel alleen nog maar in Noord-Brabant en Limburg.

Er is vanochtend bijna 2,7 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen, meldt Rijkswaterstaat. Vanuit het noordwesten gaat de sneeuw op steeds meer plekken over in regen. Langs de kust zijn ook nog zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. De wind wordt wel snel minder.

Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd. Op de A58 tussen Goirle en Gilze sloeg een auto over de kop.

De inzittende kon zelf uit de auto komen en raakte niet gewond: