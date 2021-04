Problemen door winterse neerslag, bijna 40 kilometer file op A2

Het verkeer moet een deel van de ochtend nog rekening houden met gladheid door de winterse omstandigheden. Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd en ontstonden vanochtend lange files.

Vanuit het noordwesten trekt een sneeuwgebied over het land. Vooral in het oosten, midden en zuiden valt (natte) sneeuw. Op sommige plaatsen is zo'n 5 centimeter gevallen. Gisteren werd code geel door het KNMI afgekondigd. Dat zou eigenlijk tot 07.00 uur duren, maar is in een groot deel van het land verlengd tot 10.00 uur.

Er stond even voor 08.00 uur ruim 300 kilometer, met een paar hele lange files. De grootste problemen voor automobilisten zijn er rond Rotterdam en Utrecht. De meeste vertraging, ruim een uur, is er op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Daar staat het over een lengte van bijna 40 kilometer vast.

De problemen op de A2 worden veroorzaakt door een spoedreparatie op de A27. Daar is een vrachtwagencombinatie geschaard. Een deel van de weg is tot 11.00 uur dicht. Op de A27 zelf staan ook lange files.