Wekdienst 7/4: Tweede Kamer kiest nieuwe voorzitter • EMA-advies over AstraZeneca

Goedemorgen! De Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter. Het Europees Medicijn Agentschaap (EMA) komt met een nieuwe advies over het AstraZeneca-vaccin.

Vanochtend trekt de neerslagzone naar het zuiden weg, maar er vallen nog wel verspreid over het land een aantal winterse buien en er staat een stevige noordwestenwind. In de middag breekt de zon vaker door bij een graad of 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

De Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter. Drie Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld om voorzitter te worden van de Tweede Kamer: de huidige voorzitter Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV). Lees hier meer over de kandidaten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt vandaag met een oordeel voer het AstraZeneca-vaccin. Na klachten over een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) werd in verschillende landen het prikken met AstraZeneca stopgezet. Ook Nederland besloot een prikpauze in te lassen tot het nieuwe EMA-advies.

Het Marengo-proces gaat verder in de zwaarbeveiligde Rechtbank Amsterdam. Hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien anderen worden verdacht van een reeks moorden.

Wat heb je gemist?

De gemeente Utrecht wil mensen met problematische schulden sneller helpen en ze ook weer sneller uit een schuldsaneringstraject krijgen. Nu duurt het gemiddeld elf maanden van het moment dat iemand zich meldt bij de gemeente totdat diegene begint met het traject. Dat duurt vervolgens drie jaar.

Die elf maanden voortraject, waarin bekeken wordt wat de financiële positie van iemand is en welke schulden en schuldeisers er zijn, wil de gemeente verkorten tot twee maanden. En daarna volgt dan een saneringstraject van twee in plaats van drie jaar, is het plan.

Na die twee jaar scheldt de gemeente de dan resterende schuld kwijt, als die dan ten minste 1000 euro of minder is. Utrecht betaalt dat resterende bedrag dan nog wel uit aan de schuldeisers.

Ander nieuws uit de nacht:

Adviesraad: voer suikertaks in en verlaag btw op groente en fruit: Naast invoering van een suikertaks wil de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een verbod komt op reclame voor ongezond voedsel en dat de btw op gezond eten zoals groente en fruit te verlaagd wordt.

Containerschip dat rondjes draaide boven Vlieland wordt naar veilige positie gesleept: Rond 02.30 uur meldde de kustwacht dat het was gelukt om een sleepverbinding tot stand te brengen met containerschip Escape, dat naar een veilige positie wordt gesleept.

Kim Kardashian nieuwkomer in miljardairslijst Forbes, Bezos weer bovenaan: Ondanks de grote impact van de coronacrisis is het aantal miljardairs afgelopen jaar gestegen naar recordhoogte.

En dan nog even dit:

In TivoliVredenburg mogen deze maand als pilot een aantal concerten worden gegeven. Mensen moeten eerst wel een negatieve test kunnen laten zien en de coronaregels gelden ook nog steeds. Directeur Jeroen Bartelse hoopt op meer. "We zien dit toch als een lichtpunt. Vanaf nu kunnen we hopelijk langzaamaan gaan afschalen en als dit lukt misschien wel zonder deze sneltestbewijzen."