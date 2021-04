Ook T-Mobile zet stevig in op aanleg van glasvezel

T-Mobile wil een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel-internet in "overwegend stedelijke gebieden", zo meldt het bedrijf. Dit moet de komende vijf jaar gebeuren. Hiervoor werkt de telecom- en internetprovider samen met het bedrijf Open Dutch Fiber, dat het netwerk gaat aanleggen.

De provider wordt de eerste huurder. Ook andere partijen mogen van het netwerk gebruik gaan maken. Met het project is een investering van 700 miljoen euro gemoeid. Glasvezel is een materiaal dat sneller internet mogelijk maakt dan de telefoon- en kabelaansluitingen die veel huishoudens nu nog gebruiken.

Met deze stap gaat T-Mobile nadrukkelijk de strijd aan met KPN. Die provider kondigde vorig jaar aan vaart te willen maken met glasvezel-aansluitingen. Gisteren nog meldde het bedrijf dat in de eerste drie maanden van dit jaar "ruim 100.000 huishoudens" zijn aangesloten op glasvezel van KPN.

'Dekking in Nederland niet goed'

Volgens de topman van T-Mobile, Søren Abildgaard, is de dekking van glasvezel in Nederland in vergelijking met andere landen niet goed. Hij spreekt van een "afschuwelijke" situatie. Op welke gebieden in Nederland ze zich specifiek richten, willen de twee partijen niet zeggen.

Wel zegt Abildgaard dat er gekeken zal worden waar nu T-Mobile-klanten zitten met een mobiel abonnement. Het bedrijf wil namelijk, net als andere providers, graag bundels verkopen. Daarbij neemt een klant niet alleen internet af bij de provider, maar bijvoorbeeld ook zijn mobieletelefoon-abonnement.

De provider belooft snelheden van "1 tot wel 10 Gigabit per seconde".

80 procent van huishoudens

KPN stelde eerder voor zijn project 1,4 miljard euro beschikbaar. Daar kwam onlangs het bericht bij dat de provider ook bijna duizend dorpen eerder van glasvezel wil gaan voorzien. Hiervoor is het een samenwerking aangegaan met pensioenfonds ABP. De twee partijen steken 1 miljard euro in een nieuwe joint venture. KPN heeft als doel gesteld eind 2026 zo'n 80 procent van de huishoudens op glasvezel aan te sluiten.

Naast T-Mobile en KPN zet ook concurrent VodafoneZiggo in op sneller internet. Die provider kiest een andere route: het bedrijf legt geen glasvezel aan, maar kiest voor wat het zelf "gigabit zonder graven" noemt. Oftewel: het bestaande netwerk sneller maken zonder de straten open te breken.