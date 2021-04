Tweede Kamer kiest voorzitter: Bosma, Bergkamp of toch weer Arib?

De Tweede Kamer kiest vanaf 10.15 uur een nieuwe voorzitter. Dat is gebruikelijk na verkiezingen. Er zijn drie kandidaten: de huidige voorzitter Khadija Arib (PvdA) en twee mensen die ruime ervaring hebben als ondervoorzitter: Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV).

De kandidaten zullen zichzelf vanochtend alle drie presenteren. Daarna stellen de verschillende fracties vragen aan de kandidaten over hun plannen en hoe zij het Kamervoorzitterschap willen invullen. Vervolgens is er een schriftelijke stemming (want die is anoniem), eventueel in verschillende ronden.

De verkiezing van de Kamervoorzitter is vanaf 10.15 uur te volgen op NPO Politiek, op NOS.nl en in de NOS-app.

Als in de eerste twee ronden niemand de absolute meerderheid heeft behaald, valt in de derde ronde de kandidaat met de minste stemmen af. De algemene verwachting is dat van de drie kandidaten Bosma het minst kansrijk is, ondanks de grote waardering voor hem als ondervoorzitter, en dat het vooral gaat tussen Arib en Bergkamp.

Ervaring

Arib zit, met een kleine onderbreking, al sinds 1998 in de Kamer. Sinds 2016 is zij Kamervoorzitter. Ze nam de functie toen tussentijds over van VVD'er Anouchka van Miltenburg. In 2017 werd ze herkozen, zonder tegenkandidaten. Daarvoor was Arib al ondervoorzitter.

In haar sollicitatiebrief benadrukt Arib haar lange ervaring. Ze is bij veel mensen populair, maar sommigen verwijten haar starheid in de discussie over de verhuizing van de Kamer. Die staat gepland voor later dit jaar; het Kamergebouw wordt dan gerenoveerd.