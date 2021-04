Rode Kruis hielp al veel mensen naar priklocatie • Energiegebruik lager door corona

Een derde van de patiënten die het coronavirus overleven, heeft zes maanden later nog aantoonbare geestelijke of neurologische problemen. Dat komt naar voren in een wetenschappelijk onderzoek dat is verschenen in het vakblad The Lancet Psychiatry. Het is het grootste onderzoek naar de langdurige mentale schade bij covid-patiënten.

Volgens de onderzoekers is de kans op mentale schade door covid-19 aanzienlijk groter dan bij andere luchtweginfecties. Ze bestudeerden 230.000 patiëntendossiers. Bij 34 procent was er na een half jaar nog sprake van geestelijke aandoeningen als angststoornissen en stemmingswisselingen.

De hoofdauteur van het onderzoek die is verbonden aan de Universiteit van Oxford zegt dat het geestelijke effect van het coronavirus op de wereldbevolking aanzienlijk kan worden en dat veel van deze aandoeningen chronisch zijn.