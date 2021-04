'Onderzoek naar bijwerkingen vaccins niet bekeken per sekse' • Energiegebruik lager door corona

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins splitsten hun gepubliceerde onderzoeksdata over bijwerkingen niet niet uit naar sekse. Mede daardoor is het onduidelijk of er verschillende bijwerkingen optreden bij mannen en vrouwen. Dat concludeert Investico, een onderzoeksplatform waar Trouw, EenVandaag en de Groene Amsterdammer mee samenwerken.

Investico bestudeerde alle klinische proeven van vijf coronavaccins - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Spoetnik V en Janssen - zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als The Lancet en Nature. Niet één daarvan rapporteerde de opgetreden bijwerkingen naar sekse.

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door mannen. Volgens Investico kwamen er bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe 26.000 meldingen binnen waarbij 152.000 bijwerkingen werden gemeld. Van de melders was 86,6 procent vrouw. Mogelijk omdat er tot nu toe veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd.

"Als vrouwen al meer melden, dan weten we niet hoe dat komt", zegt Lareb-directeur Agnes Kant, tegen Investico. "Ervaren ze meer klachten, hebben ze daadwerkelijk klachten, trekken ze eerder aan de bel?" Volgens Investico treffen ernstige bijwerkingen tot nu toe vooral vrouwen, zoals trombose in combinatie met een lage hoeveel bloedplaatjes in het bloed die momenteel in verband wordt gebracht met het vaccin van AstraZeneca.

