Knuffelen mag weer in veel verpleeghuizen • Mogelijk dinsdag aankondiging versoepelingen

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft in een nieuw oordeel gemeld dat er een mogelijk verband is tussen de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin. Dat is te lezen in een persbericht op de website. De gecombineerde problemen moeten als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter worden gezet. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen.

Het EMA onderzocht de afgelopen dagen deze mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin in meer detail. In Europa kregen enkele tientallen mensen last van de zeldzame combinatie kort nadat ze het vaccin toegediend hadden gekregen.

EMA: mogelijk verband zeldzame trombose en AstraZeneca, voordelen vaccin wegen zwaarder