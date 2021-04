Coronahulplijn voor scholieren en studenten • Uitsluitsel verwacht over AstraZeneca-vaccin

De levensverwachting van Europeanen daalde het afgelopen jaar in bijna alle Europese landen. In Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven ruim een half jaar terug. In Spanje nam dit zelfs met 1,6 jaar af, constateert het Europese bureau voor statistiek Eurostat. In veel landen is dat een breuk met decennia waarin Europeanen juist ouder werden.

Alleen Denemarken, Finland en Noorwegen bleef de levensverwachting tijdens de pandemie toenemen.

In de duiding van cijfers stipt het bureau aan dat de cijfers niet betekenen dat een baby die vorig jaar geboren is inderdaad minder lang leeft dan een die in 2019 geboren werd. Dat zou alleen zo zijn als de omstandigheden gelijk blijven en de coronapandemie zou blijven voortduren.