Britten onder 30 krijgen AstraZeneca-alternatief • Knuffelen mag weer in veel verpleeghuizen

Zeven ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel hebben met het ministerie van Volksgezondheid een afspraak kunnen maken over een vergoeding voor het opschalen van de IC-zorg. Dat bevestigt bestuursvoorzitter Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis, na berichtgeving door zorgsite Skipr.

De ziekenhuizen stelden dat minister Van Ark de miljoenen euro's aan kosten voor uitbreiding van IC's vanwege corona niet wilde vergoeden. In totaal gaat het om 20 à 25 miljoen euro, schrijft Skipr. Om hoeveel geld het precies gaat, is volgens Kroon lastig om te zeggen en verschilt per ziekenhuis, "Het is helder dat het in ieder geval om miljoenen gaat", zegt hij. Alleen al voor het Deventer Ziekenhuis zou het verschil richting 1 miljoen gaan.

Volgens Kroon is met de afspraak nu een rechtszaak voorkomen. Het ministerie kan er nog niets over zeggen, omdat de Tweede Kamer volgende week pas wordt ingelicht, schrijft persbureau ANP.

De andere zes ziekenhuizen die bij het akkoord zijn betrokken zijn Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel, Rijnstate in Arnhem, Isala in Zwolle, Slingeland in Doetinchem en CWZ in Nijmegen.