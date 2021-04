Van Gerwen zet Wright simpel opzij en gaat nu aan kop in Premier League

Michael van Gerwen heeft zijn tweede wedstrijd in de Premier League darts verrassend eenvoudig gewonnen van Peter Wright. De Nederlander was met 7-2 te sterk voor de Schot, die hem vorig jaar in de WK-finale nog versloeg.

De wedstrijd in het Engelse Milton Keynes ging tot 2-2 gelijk op, maar vanaf de vijfde leg stond er geen maat op Van Gerwen. Dankzij de zege is hij in de stand gestegen van de vierde naar de eerste plaats.