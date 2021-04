Containerschip draait rondjes ten noorden van Vlieland, problemen met roer

Op zo'n 17,5 kilometer ten noorden van Vlieland heeft een containerschip problemen met het roer, waardoor het alleen nog maar rondjes vaart.

De kustwacht is onderweg met een sleepboot. "We hopen dat de Guardian snel nabij is en het schip naar een veilige plek kan slepen", zegt een woordvoerder in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.