Containerschip dat rondjes draaide bij Vlieland naar veilige positie gesleept

Een containerschip dat op ruim 17 kilometer ten noorden van Vlieland in cirkels draaide, is naar een veilige positie gesleept. Dat meldt Kustwacht Nederland. Het containerschip Escape heeft problemen met het roer.

Rond 21.00 uur werd vanuit het kustwachtcentrum een ronddraaiend schip gesignaleerd. De kustwacht ging ter plaatse met de sleepboot de Guardian.

Rond 02.30 uur meldde de kustwacht dat het was gelukt om een sleepverbinding tot stand te brengen met het containerschip, dat naar een veilige positie is gesleept. Het schip heeft geen containers verloren.

Volgens de Kustwacht zal de Escape met een andere sleepboot naar Rotterdam worden gebracht. "De Guardian is onze noodsleepboot. We vinden het fijn om die weer beschikbaar te hebben voor noodgevallen. Nu wachten we tot het weer iets beter is, dan zal de Multratug 29 het containerschip naar Rotterdam slepen", zegt een woordvoerder.

Het 170 meter lange schip Escape was onderweg van Rotterdam naar Helsinki.