City vlak voor tijd langs Dortmund in kwartfinales Champions League

Manchester City heeft goede zaken gedaan in de kwartfinales van de Champions League. De koploper van de Premier League won de heenwedstrijd moeizaam met 2-1 van Borussia Dortmund, de nummer vijf van de Bundesliga.

Het was pas de tweede keer dat City en Dortmund elkaar troffen in de Champions League. In het seizoen 2012/2013 ontmoetten beide teams elkaar in de groepsfase. Toen eindigde de wedstrijd in Engeland in 1-1, in Duitsland ging Borussia Dortmund er met de winst vandoor (1-0).

Bijzonder affiche voor Haaland

Voor Haaland was het een bijzonder affiche. Zijn vader Alf-Inge stond namelijk tussen 2000 en 2003 onder contract bij Manchester City. Tegen de oude club van zijn vader kwam de 20-jarige Noor echter niet tot scoren. Hij zag zijn ploeg op de valreep de wedstrijd verliezen.