Real Madrid slaat eerste slag tegen Liverpool in Champions League

Real Madrid heeft in de kwartfinales van de Champions League de eerste slag geslagen tegen Liverpool. In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waar uiteraard publiek ontbrak, zegevierde de formatie van Zinedine Zidane met 3-1. Volgende week woensdag is de return in Engeland.

Drie seizoenen geleden stonden de dertienvoudig bekerwinnaar uit Spanje en de zesvoudig toernooiwinnaar uit Engeland voor het laatst tegenover elkaar. Het ging destijds om niet minder dan de finale, die Real Madrid in Kiev met 3-1 wist te winnen.

Er waren op voorhand wellicht kansen op revanche voor Liverpool, want de thuisploeg moest het stellen zonder het vertrouwde duo in het centrum van de verdediging. Naast de geblesseerde routinier Sergio Ramos kon vanwege een coronabesmetting ook Raphaël Varane geen acte de présence geven. Bovendien: de laatste vier thuisduels in de Champions League zonder Ramos in de gelederen had Real allemaal verloren.

Schrikbarend

Real nam echter direct de touwtjes in handen. Een eerste kopballetje van Vinícius Júnior hobbelde nog naast het Engelse doel, maar na een klein halfuur had de 20-jarige Braziliaan wel succes. Hij controleerde een prachtige dieptepass van Toni Kroos behendig met de borst en passeerde Liverpool-doelman Alisson met een droog schot.