Wolverhampton op drempel Europees voetbal na overwinning op Crystal Palace

Europees voetbal is binnen handbereik voor Wolverhampton Wanderers. Na een 2-0 overwinning op Crystal Palace staan de Wolves nu op de zesde plek in de Premier League, goed voor deelname aan de voorronde van de Europa League.

In de eerste helft viel weinig te beleven, maar Wolverhampton wist vlak voor rust toch nog te scoren. Matt Doherty vond de vrijstaande Daniel Podence, die de bal onbedreigd kon binnenkoppen.

Ook na rust kreeg Wolverhampton weinig tegenstand van de nummer veertien van de Premier League. Een mooie actie van Adama Traoré bracht de verdediging van Crystal Palace in de problemen. Jonny Castro was het eindstation van deze aanval. De Spanjaard schoot de bal feilloos in de verre hoek langs doelman Vicente Guaita en verdubbelde de voorsprong.

Geen Europees voetbal voor Sheffield

Sheffield United verloor eerder op de avond met 1-0 van Everton. In de matige eerste helft voorkwam de paal een Everton-treffer bij een kopbal van Dominic Calvert-Lewin, maar kort na rust had Richarlison wel succes met het hoofd.

Door de overwinning van de Wolves is Europees voetbal voor Sheffield nu uit zicht. Met nog maar één wedstrijd te gaan, is de kloof van vijf punten naar de zesde plek van Wolverhampton onoverbrugbaar.

Dit seizoen zijn de Wolves ook nog actief in de Europa League. In de achtste finale eindigde de eerste wedstrijd tegen het Griekse Olympiakos in een 1-1 gelijkspel. De return staat voor 6 augustus op het programma. Als de Europa League gewonnen wordt, levert dat een startbewijs voor de Champions League op.