KNVB snapt verbazing over tests met publiek niet: 'Clubs hebben bericht gehad'

Thuisspelende eredivisieclubs mogen in speelronde 30 (het weekend van 23 tot en met 25 april) weer fans toelaten in het stadion. Die moeten dan door middel van een testbewijs wel aantonen dat ze geen corona hebben.

"Hier hebben we met z'n allen het hele seizoen op gehoopt." Eric Gudde, directeur betaald voetbal, reageert bij Langs de Lijn En Omstreken opgelucht op het nieuws dat er weer beperkt publiek toegelaten gaat worden bij wedstrijden in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, ook al zijn het nog tests.

Bij de bekerfinale op 18 april is nog geen publiek welkom. "Dat is doodzonde natuurlijk, maar dat is een gegeven. Daar kon absoluut geen sprake van zijn", legt Gudde uit. "De spelregels waren al heel vroeg duidelijk en die waren dat er tot 20 april geen activiteiten zoals deze mogelijk zouden zijn."

"We zijn op directieniveau met Ajax daarover in contact. De details moeten nog ingevuld worden, dus het zou ook nog 14.30 uur kunnen worden", aldus Gudde.

De aanvangstijd van Ajax-AZ is nog wel een punt van discussie, volgens Gudde. Het duel, waarin Ajax kampioen zou kunnen worden, staat gepland voor 20.00 uur, wat mogelijk problematisch is als de avondklok dan nog van kracht is.

Ook de mogelijkheid om uitpubliek toe te laten, is volgens Gudde nog een stap te ver. "Natuurlijk hebben we het liefst het stadion helemaal vol, maar het is zaak dat we dit in stappen doen. Laten we blij zijn dat we dit weer kunnen doen en hopen dat we in september weer een stap verder zijn."

Publiek bij EK-wedstrijden: 'Gaat goede kant op'

Over het EK, dat op 11 juni begint, laat Gudde zich nog niet uit. "Daar komen we de komende dagen mee naar buiten. Daar zijn gesprekken over gevoerd en ook dat gaat de goede kant op."