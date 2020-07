IJsberen kunnen al voor 2100 vrijwel uitsterven

Omdat ijsberen niet in staat zijn een andere voedselbron te vinden die zo rijk is als de zeehonden in hun omgeving, wagen steeds meer beren zich al ver buiten hun territorium.

De dieren, die in het Noordpoolgebied leven, kunnen maandenlang vasten. Maar met de opwarming van de aarde duurt de periode zonder ijs dus steeds langer. Zo hebben ze minder tijd voor de jacht, stellen onderzoekers in het tijdschrift Nature Climate Change.

IJsberen kunnen mogelijk al voor het einde van deze eeuw uitsterven als gevolg van de klimaatverandering. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans groot is dat het roofdier binnen de tijdspanne van een mensenleven nagenoeg is verdwenen, tenzij er meer wordt gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan.

Met een hoge uitstoot van broeikasgassen zullen er tegen 2100 bijna geen ijsberen meer zijn, stellen de onderzoekers. Zelfs als de uitstoot afneemt, zullen verschillende populaties het niet overleven.

Er is al vaker onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor ijsberen, maar de nieuwe studie hangt er nu een tijdsspanne aan. Het zee-ijs verdwijnt in rap tempo. Sinds de metingen in 1979 begonnen is er wereldwijd nog nooit zo weinig bevroren zeewater geweest.